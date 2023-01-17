Капилова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капилова Екатерина Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

21.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Капилов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Капилов Георгий Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Капилов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Капилов Георгий Панфилович

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капилов Георгий Панфилович

Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
21.01.1891
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Похороны
23.01.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
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