Капилова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти21.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Капилов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Капилов Георгий Панфилович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Капилов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Капилов Георгий Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.1891
Похороны
23.01.1891
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя