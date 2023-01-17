Капилов Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
25.02.1891
Жена: Капилова Анна Петровна
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Архип Платонов (Великое Село) | Алексей Серебряков (Кочкино Пошехонского у. Трушковской в.)
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Капилова Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно