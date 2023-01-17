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Капилов Александр Георгиевич

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Место рождения

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Капилов Георгий Панфилович

Мать: Капилова Екатерина Филипповна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.02.1891

Жена: Капилова Анна Петровна

Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Архип Платонов (Великое Село) | Алексей Серебряков (Кочкино Пошехонского у. Трушковской в.)
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Капилова Анна Петровна

Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое Село, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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