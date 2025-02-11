Большаков Митрофан До 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Большаков Митрофан

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1787, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Большакова Матрёна Кириллова1775 г.р.
Дети
Большаков Михаил Митрофанов1804 г.р.
Большаков Василий Митрофанов1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Матрёна Кириллова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Большаков Михаил Митрофанов

Мать ребёнка: Большакова Матрёна Кириллова

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Большаков Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Большакова Матрёна Кириллова

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.