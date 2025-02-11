Большаков Митрофан
мужской, родился До 1787, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Большакова Матрёна Кириллова1775 г.р.
Дети
Большаков Михаил Митрофанов1804 г.р.
Большаков Василий Митрофанов1806 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Большаков Михаил Митрофанов
Мать ребёнка: Большакова Матрёна Кириллова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Большаков Василий Митрофанов
Мать ребёнка: Большакова Матрёна Кириллова
Смерть
Неизвестно