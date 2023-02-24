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Большаков Михаил Митрофанов

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Место рождения

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Большаков Митрофан

Мать: не указана

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1830

Сын: Большаков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Большакова Марья Иванова

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Большаков Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Большакова Марья Иванова

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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