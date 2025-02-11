Большаков Фёдор Михайлов
мужской, родился 1839, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБольшаков Михаил Митрофанов1804 г.р.
МатьБольшакова Мария Иванова1802 г.р.
Супруги
Большакова Прасковья Архипова1837 г.р.
Дети
(Большакова) Надежда Фёдорова1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Большакова) Надежда Фёдорова
Мать ребёнка: Большакова Прасковья Архипова
Смерть
Неизвестно