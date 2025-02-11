Большаков Фёдор Михайлов 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Большаков Фёдор Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Большаков Михаил Митрофанов1804 г.р.
Мать
Большакова Мария Иванова1802 г.р.
Супруги
Большакова Прасковья Архипова1837 г.р.
Дети
(Большакова) Надежда Фёдорова1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Большаков Михаил Митрофанов

Мать: Большакова Мария Иванова

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Прасковья Архипова

Место жительства
1850
Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

43

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Большакова) Надежда Фёдорова

Мать ребёнка: Большакова Прасковья Архипова

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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