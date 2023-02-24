Большаков Василий Митрофанов
Место рождениясело Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Большаков Митрофан
Мать: не указана
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1844
Сын: Большаков Андрей Васильев
Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно