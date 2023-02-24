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Большаков Василий Митрофанов

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Место рождения

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Большаков Митрофан

Мать: не указана

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1829

Сын: Большаков Иван Васильев

Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1844

Сын: Большаков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Большакова Федосья Тимофеева

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Федосья Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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