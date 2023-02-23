Большакова Федосья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1844
Сын: Большаков Андрей Васильев
Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов
село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно