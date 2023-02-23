Большакова Федосья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Федосья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Большаков Иван Васильев

Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Рождение ребёнка
1844

Сын: Большаков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Большаков Василий Митрофанов

село Бояркино, Городищевский уезд, Пензенская Губе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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