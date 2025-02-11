Цымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова
женский, родилась 1742
умерла Неизвестно
Супруги
Цымлянцев Алексей Михайлов1742 г.р.
Дети
Цымлянцев Трофим Алексеев1756 г.р.
Цымлянцев Савелий Алексеев1776 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Цымлянцев Трофим Алексеев
Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Цымлянцев Савелий Алексеев
Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Цымлянцев Никита Алексеев
Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно