Цымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Цымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1742

умерла Неизвестно

Супруги
Цымлянцев Алексей Михайлов1742 г.р.
Дети
Цымлянцев Трофим Алексеев1756 г.р.
Цымлянцев Савелий Алексеев1776 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымлянцев Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1756

Сын: Цымлянцев Трофим Алексеев

Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Цымлянцев Савелий Алексеев

Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Цымлянцев Никита Алексеев

Отец ребёнка: Цымлянцев Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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