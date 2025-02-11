Цымлянцев Никита Алексеев
мужской, родился 1790
умер 1844
ОтецЦымлянцев Алексей Михайлов1742 г.р.
МатьЦымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова1742 г.р.
Супруги
Цымлянцева Авдотья Тимофеева1791 г.р.
Дети
(Цымлянцева) Наталья Никитина1814 г.р.
Темлянцев Иван Никитич1817 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Цымлянцева) Наталья Никитина
Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Цымлянцева) Мавра Никитична
Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева
Смерть
1844