Цымлянцев Никита Алексеев 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Цымлянцев Никита Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1790

умер 1844

Отец
Цымлянцев Алексей Михайлов1742 г.р.
Мать
Цымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова1742 г.р.
Супруги
Цымлянцева Авдотья Тимофеева1791 г.р.
Дети
(Цымлянцева) Наталья Никитина1814 г.р.
Темлянцев Иван Никитич1817 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Цымлянцев Алексей Михайлов

Мать: Цымлянцева (Щеголеватого) Марья Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цымлянцева Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Цымлянцева) Наталья Никитина

Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Темлянцев Иван Никитич

Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Цымлянцева) Мавра Никитична

Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Темлянцев Федот Никитич

Мать ребёнка: Цымлянцева Авдотья Тимофеева

Смерть
1844

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