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Стерлядкин Фёдор Семёнович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Стерлядкин Семён Петрович

Мать: Стерлядкина Авдотья Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
21.05.1795 ст.

Жена: Стерлядкина Наталья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Стерлядкин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стерлядкина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1812 ст.

Сын: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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