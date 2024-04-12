Стерлядкин Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
21.05.1795 ст.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Стерлядкин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стерлядкина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
03.09.1812 ст.
Сын: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Стерлядкина Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно