Стерлядкина Наталья Андриановна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Стерлядкин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Стерлядкина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно