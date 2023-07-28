Стерлядкина Наталья Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерлядкина Наталья Андриановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Стерлядкин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Стерлядкина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Стерлядкин Фёдор Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Фёдор Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область