Хрисанов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хрисанов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно