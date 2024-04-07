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Хрисанов Алексей Александрович

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Хрисанов Александр Алексеевич

Мать: Хрисанова Анна Васильевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрисанова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хрисанов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрисанов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Хрисанова Евгения Дмитриевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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