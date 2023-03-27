Хрисанова Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанова Евгения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хрисанов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Хрисанов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хрисанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1858
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