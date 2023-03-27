Хрисанова Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хрисанов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Хрисанова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Хрисанов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хрисанова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1858