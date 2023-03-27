Хрисанова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хрисанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хрисанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: Хрисанов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хрисанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно