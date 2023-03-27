Хрисанова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Хрисанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Хрисанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Хрисанов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Хрисанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Хрисанов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрисанов Александр Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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