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(Хохлаченков) Евдокия Архиповна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Хохлаченков Архип Агеевич

Мать: Хохлаченков Любовь Исаевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
03.03.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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