Хохлаченков Любовь Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.12.1901
Сын: Хохлаченков Николай Архипович
Отец ребёнка: Хохлаченков Архип Агеевич
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: (Хохлаченков) Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Хохлаченков Архип Агеевич
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно