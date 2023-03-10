Хохлаченков Любовь Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлаченков Любовь Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлаченков Архип Агеевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.12.1901

Сын: Хохлаченков Николай Архипович

Отец ребёнка: Хохлаченков Архип Агеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: (Хохлаченков) Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Хохлаченков Архип Агеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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