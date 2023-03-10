Хохлаченков Архип Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1901
Сын: Хохлаченков Николай Архипович
Мать ребёнка: Хохлаченков Любовь Исаевна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Евдокия Архиповна
Мать ребёнка: Хохлаченков Любовь Исаевна
МК п.Январцевский, 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно