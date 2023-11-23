неизвестно первый брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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неизвестно первый брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Рождение ребёнка
1769

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Андреев

Петр Дмитриевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Каряева Угличского уезда1 Дмитрия Андреевича. 24 марта 1796 года определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда. Жена его На... Показать все

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