неизвестно первый брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Андреев
Петр Дмитриевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Каряева Угличского уезда1 Дмитрия Андреевича. 24 марта 1796 года определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда. Жена его На... Показать все