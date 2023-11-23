Дмитрий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Дмитрий Андреевич (1741 — 1799) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Каряева Угличского уезда1 . В 1793 году уволен за штат. О первой жене его данных нет. Вторая жена — Акилина А... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: неизвестно первый брак
Рождение ребёнка
1769
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: неизвестно первый брак
Петр Дмитриевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Каряева Угличского уезда1 Дмитрия Андреевича. 24 марта 1796 года определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда. Жена его На... Показать все
Работа или профессия
1793
уволен за штат
Работа или профессия
По 1793
село Каряево, Угличского уезда
пономарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: неизвестно первый брак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Дмитриев
Мать ребёнка: неизвестно первый брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно первый брак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Аврамова
Смерть
1799