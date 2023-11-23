Петр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Дмитриев

Петр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дмитрий Андреев

Мать: неизвестно первый брак

Петр Дмитриевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Каряева Угличского уезда1 Дмитрия Андреевича. 24 марта 1796 года определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда. Жена его На... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Борисова

Работа или профессия
24.03.1796
определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мансветова Мария Петрова

Мать ребёнка: Наталья Борисова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.