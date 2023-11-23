Петр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Дмитрий Андреев
Мать: неизвестно первый брак
Петр Дмитриевич (1769 — ?) Родился в семье пономаря села Каряева Угличского уезда1 Дмитрия Андреевича. 24 марта 1796 года определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда. Жена его На... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Борисова
Работа или профессия
24.03.1796
определен в пономаря к церкви села Георгиевского Угличского уезда
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мансветова Мария Петрова
Мать ребёнка: Наталья Борисова
Смерть
Неизвестно