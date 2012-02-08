Кузина Дарья Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1915
Дата смерти08.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Козлов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Козлов Филипп Исаевич
Рождение ребёнка
08.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Филипп Исаевич
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Смерть
08.02.2012