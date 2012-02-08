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Кузина Дарья Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1915

Дата смерти

08.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1915

Отец: Кузин Аким Васильевич

Мать: Кузина (Степанова) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Филипп Исаевич

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Козлов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Козлов Филипп Исаевич

Рождение ребёнка
08.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Филипп Исаевич

Скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.2012

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