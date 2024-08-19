Козлов Филипп Исаевич
Место рождения
Дата рождения1907 ст.
Дата смерти20.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Украинская СССР, Херсонская область, Горностаевский район, с. Каиры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузина Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
30.08.1939
Сын: Козлов Александр Филиппович
Мать ребёнка: Кузина Дарья Акимовна
Военная награда
18.05.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
04.08.1944
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
08.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузина Дарья Акимовна
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Смерть
20.02.1980
Забурдяевский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область