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Козлов Филипп Исаевич

Место рождения

Каиры

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

20.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская СССР, Херсонская область, Горностаевский район, с. Каиры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузина Дарья Акимовна

Рождение ребёнка
30.08.1939

Сын: Козлов Александр Филиппович

Мать ребёнка: Кузина Дарья Акимовна

Военная награда
18.05.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
04.08.1944
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
08.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузина Дарья Акимовна

Скрыто настройками приватности
Смерть
20.02.1980
Забурдяевский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

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