Кузина (Степанова) Евдокия Васильевна
Место рожденияСтуденовский
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: Степанов Василий
Мать: Степанова ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Карасева (Кузина) Серафима Акимовна
Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1915
Дочь: Кузина Дарья Акимовна
Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич
Рождение ребёнка
1918 ст.
Сын: Кузин Фома Акимович
Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич
Смерть
1976
Забурдяевский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область