Кузина (Степанова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Степанова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Студеновский

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Степанов Василий

Мать: Степанова ? ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузин Аким Васильевич

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Карасева (Кузина) Серафима Акимовна

Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Кузин Лукьян Акимович

Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич

Рождение ребёнка
16.03.1915

Дочь: Кузина Дарья Акимовна

Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич

Рождение ребёнка
1918 ст.

Сын: Кузин Фома Акимович

Отец ребёнка: Кузин Аким Васильевич

Смерть
1976
Забурдяевский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

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