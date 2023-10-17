Цвиленев Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленев Иосиф Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цвиленев Иван Петрович

Мать: Цвиленева Анна? Михайловна?

Рождение ребёнка
05.12.1844

Сын: Цвиленев Николай Иосифович

Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна

Рождение ребёнка
04.02.1848

Дочь: Цвиленева Нина Иосифовна

Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна

Рождение ребёнка
21.01.1854

Дочь: Цвиленева Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна

Смерть
Неизвестно
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