Цвиленев Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1844
Сын: Цвиленев Николай Иосифович
Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна
Рождение ребёнка
04.02.1848
Дочь: Цвиленева Нина Иосифовна
Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна
Рождение ребёнка
21.01.1854
Дочь: Цвиленева Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Цвиленева Елисавета Владимировна
Смерть
Неизвестно