Цвиленева Елисавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвиленева Елисавета Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1842

Дочь: Цвиленева Лидия Иосифовна

Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1844

Сын: Цвиленев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1848

Дочь: Цвиленева Нина Иосифовна

Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1854

Дочь: Цвиленева Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович

Смерть
Неизвестно
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