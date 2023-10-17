Цвиленева Елисавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1842
Дочь: Цвиленева Лидия Иосифовна
Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1844
Сын: Цвиленев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1848
Дочь: Цвиленева Нина Иосифовна
Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1854
Дочь: Цвиленева Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Цвиленев Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно