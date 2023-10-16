Цвиленев Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1844
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Цвиленева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.01.1884
Сын: Цвиленев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.1887
Сын: Цвиленев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Филор Мария Николаевна
Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева Валерия Николаевна
Смерть
Неизвестно