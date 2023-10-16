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Цвиленев Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1844

Отец: Цвиленев Иосиф Иванович

Мать: Цвиленева Елисавета Владимировна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Цвиленева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.01.1884

Сын: Цвиленев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
18.11.1887

Сын: Цвиленев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Филор Мария Николаевна

Мать ребёнка: Цвиленева Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева Валерия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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