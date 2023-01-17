Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865
Отец: Михаил Спиридонович
Мать: Анна Артемьевна
Бракосочетание
11.01.1882
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
13.12.1890
Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич
Рождение ребёнка
21.11.1893
Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич
Рождение ребёнка
16.03.1902
Дочь: Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Билярова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич
Смерть
Неизвестно