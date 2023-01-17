Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1865

Отец: Михаил Спиридонович

Мать: Анна Артемьевна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.01.1882

Муж: Чугунов Ефим Порфирьевич

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Чугунов Павел Ефимович

Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Чугунов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1902

Дочь: Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Билярова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Чугунов Ефим Порфирьевич

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close