Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1848

Сын: Терентий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1852

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1857

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1865

Дочь: Чугунова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Спиридонович

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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