Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1848
Сын: Терентий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
19.02.1852
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
23.02.1857
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Рождение ребёнка
17.07.1865
Дочь: Чугунова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Спиридонович
Смерть
Неизвестно