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Чугунов Ефим Порфирьевич

Место рождения

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

01.03.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Чугунов Порфирий Егорович

Мать: Чугунова (Чугунова) Матрена Яковлевна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
11.01.1882

Жена: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
13.12.1890

Сын: Чугунов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Чугунов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1902

Дочь: (Чугунова) Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1905

Дочь: Билярова (Чугунова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна

Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.03.1910
Вязовка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Скоропостижно

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