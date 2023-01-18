Чугунов Ефим Порфирьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смерти01.03.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
Бракосочетание
11.01.1882
Старая Шентала, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/a4fc3d81-6982-4099-9d91-94e606e7340b
Рождение ребёнка
13.12.1890
Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1893
Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
16.03.1902
Дочь: (Чугунова) Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1905
Дочь: Билярова (Чугунова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Чугунова (Чугунова) Мария Михайловна
Смерть
01.03.1910
Причина смерти: Скоропостижно