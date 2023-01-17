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Булацель Георгий Викторович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

28.04.1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Булацель Виктор Ильич

Мать: Булацель Елизавета Петровна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Булацель Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Булацель Вольдемар Георгиевич

Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Зинаида Ивановна

Смерть
28.04.1918
г. Тампере, Пирканмаа, Финляндская республика
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