Булацель Георгий Викторович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти28.04.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Булацель Виктор Ильич
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Булацель Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Булацель Вольдемар Георгиевич
Мать ребёнка: Булацель Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.1918
г. Тампере, Пирканмаа, Финляндская республика