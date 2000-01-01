Булацель (Восходова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903
Сын: Булацель Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Булацель Георгий Викторович
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Булацель Вольдемар Георгиевич
Отец ребёнка: Булацель Георгий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно