Булацель (Восходова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булацель (Восходова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Булацель Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Булацель Георгий Викторович

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Булацель Вольдемар Георгиевич

Отец ребёнка: Булацель Георгий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булацель Георгий Викторович

Смерть
Неизвестно
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