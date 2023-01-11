Булацель Виктор Ильич
мужской, родился 16.05.1843
умер 07.04.1897
МатьБулацель АннаНеизвестно г.р.
ОтецБулацель Илья Михайлович04.11.1808 г.р.
Супруги
Булацель Елизавета Петровна1851 г.р.
Дети
Булацель Илья ВикторовичПосле 1870 г.р.
Булацель Ипполит ВикторовичПосле 1870 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1843
Отец: Булацель Илья Михайлович
Мать: Булацель Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1870
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Булацель Ипполит Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Булацель Георгий Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Булацель Михаил Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1887
Дочь: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Смерть
07.04.1897