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Булацель Виктор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1843

Дата смерти

07.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1843

Отец: Булацель Илья Михайлович

Мать: Булацель Анна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Булацель Илья Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Булацель Ипполит Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Булацель Георгий Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Булацель Михаил Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1887

Дочь: Скуридина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Елизавета Петровна

Смерть
07.04.1897
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