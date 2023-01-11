Булацель Виктор Ильич 16.05.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Булацель Виктор Ильич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.05.1843

умер 07.04.1897

Мать
Булацель АннаНеизвестно г.р.
Отец
Булацель Илья Михайлович04.11.1808 г.р.
Супруги
Булацель Елизавета Петровна1851 г.р.
Дети
Булацель Илья ВикторовичПосле 1870 г.р.
Булацель Ипполит ВикторовичПосле 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1843

Отец: Булацель Илья Михайлович

Мать: Булацель Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Булацель Илья Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
После 1870

Сын: Булацель Ипполит Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Булацель Георгий Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Харьков, Харківська область

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Булацель Михаил Викторович

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1887

Дочь: Скуридина (Булацель) Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна

Смерть
07.04.1897

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