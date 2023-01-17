Булацель Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1843
Дата смерти07.04.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1843
Отец: Булацель Илья Михайлович
Мать: Булацель Анна
Рождение ребёнка
После 1870
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
После 1870
Сын: Булацель Ипполит Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Булацель Георгий Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Булацель Михаил Викторович
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1887
Дочь: Скуридина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Булацель Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1897