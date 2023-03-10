Березина Наталья Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Наталья Генриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971

Отец: Березин Генрих Викторович

Мать: Березина Альберта Мухамедгамеровна

Рождение ребёнка
02.12.1999

Сын: Антонов Даниил Олегович

Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.2006

Сын: Антонов Егор Олегович

Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович

Рождение ребёнка
16.06.2013

Сын: Антонов Владимир Олегович

Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович

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