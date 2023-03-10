Березина Наталья Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1971
Рождение ребёнка
02.12.1999
Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.2006
Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович
Рождение ребёнка
16.06.2013
Сын: Антонов Владимир Олегович
Отец ребёнка: Антонов Олег Александрович