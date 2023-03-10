Антонов Олег Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Олег Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1972

Отец: Антонов Александр Георгиевич

Мать: Нелькина Наталья Юрьевна

Рождение ребёнка
02.12.1999

Сын: Антонов Даниил Олегович

Мать ребёнка: Березина Наталья Генриховна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.08.2006

Сын: Антонов Егор Олегович

Мать ребёнка: Березина Наталья Генриховна

Рождение ребёнка
16.06.2013

Сын: Антонов Владимир Олегович

Мать ребёнка: Березина Наталья Генриховна

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