Ордина Клавдия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Колосова Марина Ефимовна
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Хиония Ефимовна
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ордин Илья Ефимович
Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
Неизвестно