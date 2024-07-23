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Ордина Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Ефимий Семёнович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Колосова Марина Ефимовна

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Хиония Ефимовна

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ордин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ордин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Ордин Ефимий Семёнович

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
Неизвестно

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