(Ордина) Хиония Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ордина) Хиония Ефимовна

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Ордин Ефимий Семёнович

Мать: Ордина Клавдия Павловна

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
Неизвестно
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