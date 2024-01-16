(Ордина) Хиония Ефимовна
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Ордин Ефимий Семёнович
Мать: Ордина Клавдия Павловна
д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
Неизвестно