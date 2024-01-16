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Ордин Александр Ефимович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Ордин Ефимий Семёнович

Мать: Ордина Клавдия Павловна

д. Крадихино Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда Вологодскогой губернии
Смерть
Неизвестно
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