Васильев Гаврила Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
20.01.1898 ст.
Запись № 16 о рождении 20 января 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Гаврила.
Крещение
23.01.1898 ст.
Восприемники: Афанасий Маркелович Васильев и д. Плотниковой крестьянская жена Вера Акимовна Цивилева.
Бракосочетание
11.10.1922
Запись №108 о бракосочетании от 11 октября 1922г хлебопашца из с. Верх-Чик Васильева Гаврила Николаевича (22 лет) и домохозяйки из д. Поперечной Лопаревой Марии Анимподистовны (19 лет).
Смерть
Неизвестно