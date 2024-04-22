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Васильев Гаврила Николаевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.01.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

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Место
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Рождение
20.01.1898 ст.

Отец: Васильев Николай Акимович

Мать: Васильева Екатерина Семёновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 16 о рождении 20 января 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Гаврила.
Крещение
23.01.1898 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Афанасий Маркелович Васильев и д. Плотниковой крестьянская жена Вера Акимовна Цивилева.
Бракосочетание
11.10.1922

Жена: Васильева Мария Анимподистовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №108 о бракосочетании от 11 октября 1922г хлебопашца из с. Верх-Чик Васильева Гаврила Николаевича (22 лет) и домохозяйки из д. Поперечной Лопаревой Марии Анимподистовны (19 лет).
Смерть
Неизвестно
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