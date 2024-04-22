Васильева (Лопарева) Мария Анимподистовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.10.1922
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №108 о бракосочетании от 11 октября 1922г хлебопашца из с. Верх-Чик Васильева Гаврила Николаевича (22 лет) и домохозяйки из д. Поперечной Лопаревой Марии Анимподистовны (19 лет).
Смерть
Неизвестно