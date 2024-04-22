Васильева (Лопарева) Мария Анимподистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Лопарева) Мария Анимподистовна

Место рождения

Поперечное, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Поперечное, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.10.1922

Муж: Васильев Гаврила Николаевич

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись №108 о бракосочетании от 11 октября 1922г хлебопашца из с. Верх-Чик Васильева Гаврила Николаевича (22 лет) и домохозяйки из д. Поперечной Лопаревой Марии Анимподистовны (19 лет).
Смерть
Неизвестно
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