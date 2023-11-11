Васильева Екатерина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.
Сын: Васильев Никита Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович
Запись № 42 о рождении 3 апреля 1894 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Никиты.
Бракосочетание
До 1894
Место жительства
Около 1894
Рождение ребёнка
11.06.1895 ст.
Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович
Запись № 65 о рождении 11 июня 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Екимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Петра.
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.
Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович
Запись № 87 о рождении 20 июля 1896 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Ильи.
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.
Сын: Васильев Гаврила Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович
Запись № 16 о рождении 20 января 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Гаврила.
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.
Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович
Запись № 13 о рождении 23 августа 1902 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Марка.
Смерть
Неизвестно