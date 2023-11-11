Васильева Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева Екатерина Семёновна

Васильева Екатерина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1894 ст.

Сын: Васильев Никита Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 42 о рождении 3 апреля 1894 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Никиты.
Бракосочетание
До 1894

Муж: Васильев Николай Акимович

Место жительства
Около 1894
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.06.1895 ст.

Сын: Васильев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 65 о рождении 11 июня 1895 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Екимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Петра.
Рождение ребёнка
20.07.1896 ст.

Сын: Васильев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 87 о рождении 20 июля 1896 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Ильи.
Рождение ребёнка
20.01.1898 ст.

Сын: Васильев Гаврила Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 16 о рождении 20 января 1898 года в семье крестьянина д. Верх-Чиковской Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Гаврила.
Рождение ребёнка
23.08.1902 ст.

Сын: Васильев Марк Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Акимович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 13 о рождении 23 августа 1902 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Николая Акимовича Васильева и жены его Екатерины Семеновны, сына Марка.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close