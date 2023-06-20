Мальгина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

30.06.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1811

Дочь: Мальгина Мария Егоровна

Отец ребёнка: Мальгин Егор Прокопьевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
близняшка 06_6_3_356_·0159 об
Рождение ребёнка
13.05.1811

Дочь: Мальгина Акилина Егоровна

Отец ребёнка: Мальгин Егор Прокопьевич

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Близнец Архив: 06_6_3_356_·0159 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Егор Прокопьевич

Смерть
30.06.1811
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
умерла в 39 лет (после рождения близнецов) 06_6_3_356_·0166
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