Мальгина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти30.06.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.05.1811
Дочь: Мальгина Мария Егоровна
Отец ребёнка: Мальгин Егор Прокопьевич
близняшка 06_6_3_356_·0159 об
Рождение ребёнка
13.05.1811
Дочь: Мальгина Акилина Егоровна
Отец ребёнка: Мальгин Егор Прокопьевич
Близнец Архив: 06_6_3_356_·0159 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1811
умерла в 39 лет (после рождения близнецов) 06_6_3_356_·0166