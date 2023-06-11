Мальгин Егор Прокоптевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1820
Сын: Мальгин Тимофей Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно