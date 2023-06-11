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Мальгин Егор Прокоптевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1820

Сын: Мальгин Тимофей Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Федор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно