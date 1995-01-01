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Ильин Демьян Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Ильина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Иван Демьянович

Мать ребёнка: Ильина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинкова Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Ильина Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Стефан Демьянович

Мать ребёнка: Ильина Наталья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно
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