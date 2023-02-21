Ильина Наталья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти05.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинкова Евдокия Демьяновна
Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Демьян Ильич
Смерть
05.02.1917
дер.Татьяновка Томская область
Причина смерти: Болезнь (от болезни сердца)