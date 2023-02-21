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Ильина Наталья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

05.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ильин Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Иван Демьянович

Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинкова Евдокия Демьяновна

Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Стефан Демьянович

Отец ребёнка: Ильин Демьян Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Демьян Ильич

Смерть
05.02.1917
дер.Татьяновка Томская область
Причина смерти: Болезнь (от болезни сердца)
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