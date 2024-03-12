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Федорова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1908

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1936

Дочь: Федорова Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
12.11.1938

Дочь: Бердникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Василий Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Серафим Иванович

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович

Смерть
1992
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