Федорова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1908
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1936
Дочь: Федорова Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
12.11.1938
Дочь: Бердникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Федоров Иван Петрович
Смерть
1992