Бердникова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1938
Дата смерти25.12.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938
Рождение ребёнка
19.03.1965
Дочь: Бердникова Елена Александровна
Отец ребёнка: Бердников Александр Максимович
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Бердников Олег Александрович
Отец ребёнка: Бердников Александр Максимович
Смерть
25.12.2016