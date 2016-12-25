Бердникова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердникова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1938

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1938

Отец: Федоров Иван Петрович

Мать: Федорова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1965

Дочь: Бердникова Елена Александровна

Отец ребёнка: Бердников Александр Максимович

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Бердников Олег Александрович

Отец ребёнка: Бердников Александр Максимович

Смерть
25.12.2016
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