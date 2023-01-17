Дронова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дронова Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дронов Николай Павлов

Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дронов Петр Павлов

Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров

Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Лукьянчикова Елена Павловна

Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Павел Федоров

Смерть
Неизвестно
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