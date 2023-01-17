Дронова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дронов Петр Павлов
Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Лукьянчикова Елена Павловна
Отец ребёнка: Дронов Павел Федоров
Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дронов Павел Федоров
Смерть
Неизвестно