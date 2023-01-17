Дронов Павел Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Дронов Федор Панфилов
Мать: Дронова ?
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Дронов Петр Павлов
Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1906
Дочь: Лукьянчикова Елена Павловна
Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна
Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно