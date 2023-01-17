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Дронов Павел Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Дронов Федор Панфилов

Мать: Дронова ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Дронов Николай Павлов

Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Дронов Петр Павлов

Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
10.06.1906

Дочь: Лукьянчикова Елена Павловна

Мать ребёнка: Дронова Александра Андреевна

Александровка, Омский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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