Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

18.08.1831

Дата смерти

20.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Чуфаровский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.04.1851

Дочь: Мейер Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Чуфаровский Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Чуфаровский Сергей Алексеевич

Смерть
20.06.1890
Похоронена: г. Серпухов.
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