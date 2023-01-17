Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна
Место рождения
Дата рождения18.08.1831
Дата смерти20.06.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
12.04.1851
Дочь: Мейер Любовь Сергеевна
Отец ребёнка: Чуфаровский Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Чуфаровский Сергей Алексеевич
Смерть
20.06.1890
Похоронена: г. Серпухов.