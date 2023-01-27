Чуфаровский Сергей Алексеевич
мужской, родился 19.03.1824
умер 24.01.1871
МатьЧуфаровская Екатерина Ивановна10.03.1787 г.р.
ОтецЧуфаровский Алексей ИвановичОколо 1771 г.р.
Супруги
Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна18.08.1831 г.р.
Дети
Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна12.04.1851 г.р.
Чуфаровский Владимир СергеевичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
12.04.1851
Дочь: Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна
Смерть
24.01.1871