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Чуфаровский Сергей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1824

Дата смерти

24.01.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824

Отец: Чуфаровский Алексей Иванович

Мать: Чуфаровская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Чуфаровская Софья Евграфовна

Рождение ребёнка
12.04.1851

Дочь: Мейер Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Чуфаровская Софья Евграфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Чуфаровская Софья Евграфовна

Смерть
24.01.1871
Похоронен в г. Серпухов.
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