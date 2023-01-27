Чуфаровский Сергей Алексеевич 19.03.1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Чуфаровский Сергей Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.03.1824

умер 24.01.1871

Мать
Чуфаровская Екатерина Ивановна10.03.1787 г.р.
Отец
Чуфаровский Алексей ИвановичОколо 1771 г.р.
Супруги
Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна18.08.1831 г.р.
Дети
Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна12.04.1851 г.р.
Чуфаровский Владимир СергеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824

Отец: Чуфаровский Алексей Иванович

Мать: Чуфаровская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна

Бракосочетание
24.02.1850

Жена: Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна

Рождение ребёнка
12.04.1851

Дочь: Мейер (Чуфаровская) Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Чуфаровская (Лаврентьева) Софья Евграфовна

Смерть
24.01.1871

Похоронен в г. Серпухов.

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