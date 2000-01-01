Чуфаровский Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1824
Дата смерти24.01.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1824
Бракосочетание
24.02.1850
Рождение ребёнка
12.04.1851
Дочь: Мейер Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Чуфаровская Софья Евграфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуфаровский Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Чуфаровская Софья Евграфовна
Смерть
24.01.1871
Похоронен в г. Серпухов.